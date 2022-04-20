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Генсек ООН закликав Росію встановити чотириденне Великодне перемир’я

Ілля Нежигай редактор стрічки
Генсек ООН закликав Росію встановити чотириденне Великодне перемир’я

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав Росію та Україну встановити Великоднє перемир’я до 24 квітня.

Про це Антоніу Гутерріш заявив у зверненні 19 квітня.

– Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи під час Страсного тижня, який розпочнеться у Великий четвер (21 квітня, – Ред.) і триватиме до Великодньої неділі, 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів, – сказав він.

Антоніу Гутерріш додав, що в ООН готові направити гуманітарну допомогу до постраждалих від нападу Росії українські міста, перелічивши Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.

Генсек ООН наголосив, що це можливо лише в тому разі, якщо перемир’я набуде чинності.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію нарешті почути слова Генерального секретаря ООН та зробити гуманітарну перерву.

– Росія повинна нарешті почути Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша і припинити війну з Україною або принаймні зробити гуманітарну перерву, – написав Дмитро Кулеба

Він нагадав, що у цій війні лише один агресор і загарбник – Росія, а Україна завжди залишається готовою до пошуку миру.

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Джерело: ООН

Фото: Скріншот з відео

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