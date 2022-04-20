Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав Росію та Україну встановити Великоднє перемир’я до 24 квітня.
Про це Антоніу Гутерріш заявив у зверненні 19 квітня.
– Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи під час Страсного тижня, який розпочнеться у Великий четвер (21 квітня, – Ред.) і триватиме до Великодньої неділі, 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів, – сказав він.
Антоніу Гутерріш додав, що в ООН готові направити гуманітарну допомогу до постраждалих від нападу Росії українські міста, перелічивши Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.
Генсек ООН наголосив, що це можливо лише в тому разі, якщо перемир’я набуде чинності.
– Росія повинна нарешті почути Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша і припинити війну з Україною або принаймні зробити гуманітарну перерву, – написав Дмитро Кулеба
Russia must finally hear UN Secretary General @antonioguterres and end its war on Ukraine or at least allow a humanitarian pause. Let me remind there is only one aggressor and invader in this war: Russia. Ukraine has always been and remains ready to seek peace.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2022
Він нагадав, що у цій війні лише один агресор і загарбник – Росія, а Україна завжди залишається готовою до пошуку миру.
Джерело: ООН
Фото: Скріншот з відео