Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав Росію та Україну встановити Великоднє перемир’я до 24 квітня.

Про це Антоніу Гутерріш заявив у зверненні 19 квітня.

– Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи під час Страсного тижня, який розпочнеться у Великий четвер (21 квітня, – Ред.) і триватиме до Великодньої неділі, 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів, – сказав він.

Антоніу Гутерріш додав, що в ООН готові направити гуманітарну допомогу до постраждалих від нападу Росії українські міста, перелічивши Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.

Генсек ООН наголосив, що це можливо лише в тому разі, якщо перемир’я набуде чинності.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію нарешті почути слова Генерального секретаря ООН та зробити гуманітарну перерву.