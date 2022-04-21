Глава МЗС Німеччини назвала терміни відмови від російського вугілля та газу

Німеччина має намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти та вугілля якомога швидше. Країна вже має чіткий план відмови від енергоносіїв з країни-агресора.

Після переговорів з очільниками МЗС країн Балтії у Ризі міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що для безпеки в Європі потрібно позбавитися залежності від Росії, насамперед в енергетичній політиці.

– Німеччина повністю відмовиться від імпорту російських енергоносіїв: від вугілля до кінця літа. До літа імпорт нафти буде скорочено вдвічі та до кінця року він становитиме нуль, – сказала Бербок.

За її словами, наступним буде газ, згідно з єдиним європейським планом. Європейський Союз разом і повністю відмовиться від російського газу – це стане проявом сили Євроспільноти, переконана міністр Німеччини.

Очільниця МЗС Німеччини зазначила, що цей імпорт уже вдалося суттєво зменшити. На її думку, замість газопроводу краще було створити Балтійський потік чистої (вітрової) енергетики.

– Наша європейська відповідь на загарбницьку війну Путіна має полягати у зміцненні європейського суверенітету не лише в питаннях енергетики, – додала вона.

Анналена Бербок наголосила на важливості розвитку відновлюваних джерел енергії. Відмова від викопних енергоносіїв є подвійним безпековим чинником, а спільна боротьба з кліматичними змінами є фактором протистояння політиці РФ, переконана глава МЗС Німеччини.