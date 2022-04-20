Міністр оборони Ірландії закликав РФ погодитись на гуманітарне припинення вогню

Міністр закордонних справ і міністр оборони Ірландії Саймон Ковені закликав Росію погодитися на негайне гуманітарне припинення вогню і попросив Раду Безпеки ООН знайти спосіб зупинити війну.

Ковені заявив на брифінгу в ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні, що він нещодавно відвідав Україну і бачив масштаб руйнування в Бучі.

– Єдина зброя, яку ми маємо, — це дипломатія, діалог, факти, колективне керівництво і, що найголовніше, спільна відданість міжнародному праву та Статуту ООН, — сказав Ковені, звертаючись до Ради ООН.

За словами Ковені, війна в Україні – це війна вибору і вона може закінчитися негайно, якщо Путін так вирішить.

Ковені наголосив, що зараз все відбувається навпаки – замість припинення війни, він бачив новий та розширений наступ на Сході України.

– Це божевілля, яке історія буде дуже суворо судити. Ми повинні знайти спосіб зупинити цю війну, і ця Рада має унікальну відповідальність за це, – наголосив Ковені.

Під час своєї промови Ковені зазначив, що війна в Україні несе за собою економічні наслідки, які відчувають люди у кожному куточку світу, зокрема на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці.

– Ціна на пшеницю та олію зросла на 300% у Сомалі, де вже понад 700 тис. людей переміщено через посуху. Запаси пшениці в Палестині можуть бути вичерпані менш ніж за три тижні, – сказав він.

Ірландський політик додав, що найуразливіші люди світу не повинні страждати через катастрофу, за яку вони не несуть відповідальності.