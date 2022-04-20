МВФ прогнозує глибоке економічне падіння РФ через санкції

У Міжнародному валютному фонді спрогнозували зниження економічних рейтингів у всіх регіонах планети.

Про це МВФ повідомили у своєму Twitter.

Глобальне зростання економічних рейтингів значно сповільнилося у 2022 році, в основному через війну в Україні. В Україні через бойові дії очікується різке падіння ВВП в два рази.

Прогнозується і глибоке економічне падіння Росії через санкції та рішення європейських країн скоротити імпорт енергоносіїв. Також очікується, що економічні витрати війни поширяться далі через товарні ринки, торгівлю та, меншою мірою, фінансові взаємозв’язки.

У свою чергу, підвищення цін на паливо та продукти харчування вже мають глобальний вплив, причому найбільше постраждали люди в країнах з низьким рівнем життя.