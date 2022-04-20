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МВФ прогнозує глибоке економічне падіння РФ через санкції

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
МВФ прогнозує глибоке економічне падіння РФ через санкції

У Міжнародному валютному фонді спрогнозували зниження економічних рейтингів у всіх регіонах планети.

Про це МВФ повідомили у своєму Twitter.

Глобальне зростання економічних рейтингів значно сповільнилося у 2022 році, в основному через війну в Україні. В Україні через бойові дії очікується різке падіння ВВП в два рази.

Прогнозується і глибоке економічне падіння Росії через санкції та рішення європейських країн скоротити імпорт енергоносіїв. Також очікується, що економічні витрати війни поширяться далі через товарні ринки, торгівлю та, меншою мірою, фінансові взаємозв’язки.

У свою чергу, підвищення цін на паливо та продукти харчування вже мають глобальний вплив, причому найбільше постраждали люди в країнах з низьким рівнем життя.

– Ми прогнозуємо зниження економічних рейтингів для всіх регіонів. Припинення війни в Україні, забезпечення стабільного доступу до інструментів боротьби з COVID-19, дія проти змін клімату, планування в умовах інфляції та підтримка вразливих верств населення можуть покращити економічні перспективи, – йдеться у повідомлення.

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