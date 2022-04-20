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Прямий зв’язок між МАГАТЕ та ЧАЕС відновлено – Гроссі

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ЧАЕС

Прямий зв’язок між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і Чорнобильською атомною електростанцією було відновлено ввечері 20 квітня.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Російські війська перебували в Чорнобилі протягом п’яти тижнів, перш ніж вивести свої війська 31 березня.

10 березня МАГАТЕ втратило зв’язок з ЧАЕС.

– Це дуже хороша новина, що тепер регулятор може зв’язатися з Чорнобильською станцією безпосередньо, коли це необхідно, – сказав Гроссі.

У заяві додається, що місія експертів МАГАТЕ планує відвідати об’єкт найближчим часом, щоб провести оцінку ядерної безпеки та радіології, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи дистанційного моніторингу гарантій Агентства.

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Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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