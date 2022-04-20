Сполучені Штати готують ще один пакет допомоги Україні у сфері безпеки на $800 мільйонів.

Про це пише CNN з посиланням на слова трьох високопосадовців із Білого дому та двох джерел, знайомих із ходом розробки пакету допомоги.

Видання зазначає, що деталі наступного пакета ще обговорюються і можуть змінитись, але раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон планує відправити Україні більше артилерії.

Під час прибуття до Портсмута, штату Нью-Гемпшир, Джо Байдена запитали, чи планує він відправити більше артилерії в Україну, на що той відповів журналістам “Так”, після чого сів у свій кортеж.

Один високопосадовець адміністрації сказав, що новий пакет може бути затверджений протягом найближчих 36 годин, хоча інший представник адміністрації сказав, що терміни не визначені, і це може статися найближчими днями.

Розмір пакета також може змінитись в останню хвилину, сказав інший чиновник.

Інформація про черговий пакет допомоги з’явилася лише через тиждень після того, як адміністрація президента США дала “зелене світло” іншому безпековому пакету допомоги на суму $800 мільйонів, який включав артилерійські та протиартилерійські радари, що стало першим таким постачанням з початку російського вторгнення в Україну.

CNN зазначає, що адміністрація Джо Байдена прагне якнайшвидше надати Україні допомогу у сфері безпеки, оскільки вважає, що війна перебуває в критичній стадії, і постійна допомога США може відіграти вирішальну роль, коли почнеться агресивніший наступ Росії на Донбасі, сказали джерела з Білого дому.

Більш відкрита місцевість у цьому регіоні сприяє використанню артилерії та систем дальньої дії, тому адміністрація робить ставку на швидке отримання таких систем.

Донбас межує з Росією, що дозволяє російським силам підтримувати коротші лінії постачання, необхідні підтримки наступу. Видання зазначає, що Україна та Росія (завдяки своїм власним силам та маріонетковим “ДНР” та “ЛНР”) воювали на Донбасі протягом останніх восьми років, що робить цю територію знайомою для обох сторін.

За підрахунками видання, якщо останній пакет допомоги у розмірі $800 мільйонів буде схвалено, це означатиме, що США виділили Україні близько $3,4 мільярда з початку вторгнення Росії 24 лютого.

CNN зазначає, що це буде останнє президентське скорочення, доки Конгрес США не затвердить додаткових коштів на озброєння України. При президентському скороченні Міністерство оборони вилучає зброю та обладнання із запасів США для відправки в Україну замість закуповувати нову зброю у виробників.

Раніше про надання важкого артилерійського озброєння, крім США, повідомив прем’єр-міністр Канади та уряд Великої Британії.