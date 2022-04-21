США розширили санкції проти Росії: до списку потрапила перша заступниця глави ЦБ

Сполучені Штати Америки розширили список санкцій проти Росії, до якого потрапила, зокрема, перша заступниця глави Центрального банку РФ Ксенія Юдаєва.

Міністерство фінансів США вкотре розширило список обмежень проти країни-агресора, до нього увійшли фізичні та юридичні особи, йдеться в заяві.

Зокрема, обмежувальні заходи запроваджують проти 40 юридичних осіб, включно із Товариством сприяння російській історичній просвіті Царгород та афілійованими з ним структурами, а також проти ПАТ Транскапіталбанк та АТ Інвестторгбанк.

До списку додано 29 фізичних осіб, пов’язаних, зокрема, з банком Открытие. Також у списку – глава правління цього банку Михайло Задорнов.

Підтримка США

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави США активно підтримують Україну. Америка надає військову, гуманітарну та матеріальну підтримку Україні на тлі збройної російської агресії.