Успіх росіян малоймовірний: експерти зі США пояснили, чому РФ програє битву за Донбас

Російські війська розпочали нову фазу широкомасштабних наступальних операцій на сході України, найімовірніше вони мають намір повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Так кажуть експерти з американського Інституту з вивчення війни, які сумніваються, що РФ зможе досягти значних успіхів на сході України.

Вони відзначають, що 18 квітня росіяни провели великомасштабні штурми Рубіжного, Попасної та Мар’їнки за потужної артилерійської підтримки. Проте їм не вдалося прорвати оборону.

– Російський наступ на сході навряд чи буде значно успішнішим, ніж попередні російські наступи, але їх сили можуть виснажити українських захисників або досягти обмежених успіхів, – йдеться в публікації Інституту з вивчення війни.

Експерти пишуть, що російські військові деморалізовані, логістика працює у них із перебоями. А це вказує на те, що ефективна бойова сила російських підрозділів на сході України становить лише частину їхньої заявленої чисельності у складі батальйонних тактичних груп (БТГ). Американці думають, що російські війська завдяки своїй чисельності можуть “потріпати” позиції українських військових, але росіянам це коштуватиме дуже дорого.

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– Однак раптовий і драматичний успіх росіян у наступі залишається вкрай малоймовірним, а українські тактичні втрати не означають кінця кампанії на сході України, не кажучи вже про війну загалом, – підсумовують експерти.

Також експерти навели дані ГУР Міноборони України, згідно з якими російські призовники та контрактники не хочуть йти воювати в Україну. Серед них 60-70% контрактників 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії – основного російського військового угруповання на сході України.

РФ не вистачає високоточної зброї, щоб обірвати постачання Україні з інших країн

Аргументом стала трагедія у Львові, коли росіяни вдарили ракетою. Внаслідок чого загинули мирні жителі. Тоді Міноборони РФ відзвітували, що вони знищили логістичний центр у Львові, який використовувався для зберігання зброї, яка прибуває до України зі США та ЄС. Проте насправді вони потрапили в порожні склади та СТО.

– Російські сили прагнуть зірвати постачання західної допомоги українським військовим, але, ймовірно, їм не вистачає великої кількості високоточної зброї, необхідної для частих ударів із цієї мети на заході України, – зазначили експерти.

Маріуполь досі стоїть

– Російські сили продовжували штурмувати українських захисників на сталеливарному заводі Азовсталь, але за останні 24 години не домоглися жодних успіхів, що піддаються перевірці, – йдеться у звіті.

Також експерти перерахували види озброєння, яким росіяни намагаються вибити українських воїнів із Маріуполя, зокрема це Ту-22М3 та важка артилерія.

Битва за Донбас

Експерти Інституту вважають, що якщо російським військам і вдасться отримати якісь успіхи в наступі на сході, то вони не будуть більш вдалими, ніж операції навколо Києва.

– Російські сили, можливо, зможуть просуватися вперед на сході України, розділивши українські сили на безліч невеликих напрямків наступу, але російські наступальні операції навряд чи будуть значно успішнішими, ніж невдалі операції навколо Києва, – вважають експерти.

Ситуація у Харківській області

Українські війська продовжили успішний контрнаступ, звільнивши низку населених пунктів.

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– Цей український наступ, найімовірніше, змусить російські сили відвернути частину бойової потужності, призначеної для Ізюмського напрямку, що застопорився, для захисту від українських наступів, але навряд чи створить загрозу для російської наземної лінії зв’язку з Ізюмом найближчими днями, – зазначають експерти.

У звіті йдеться, що українські сили вже контролювали елементи траси М03, перешкоджаючи прямому руху російських військ з околиць Харкова до Ізюму. Інститут задокументував російські сили, які прямували до Ізюму від головного російського центру логістики та зв’язку в Білгороді. А проходить цей шлях через українські населені пункти Великий Бурлук та Куп’янськ.

Українським військовим доведеться звільнити та утримати Великий Бурлук, який приблизно за 45 км від їхніх нинішніх передових позицій у Базаліївці, щоб зірвати цей логістичний ланцюжок.

– Українські сили можуть провести такий наступ протягом кількох днів або тижнів, але російські сили на схід від Харкова навряд чи впадуть так швидко, – додали експерти з Інституту.

Також у росіян є і другий логістичний ланцюжок, який проходить через Куп’янськ до Ізюму. 6 квітня Генштаб України повідомив, що російські війська почали використовувати залізницю Валуйки-Куп’янськ для посилення Ізюму. Російські сили можуть це використати для посилення операцій навколо Ізюма, навіть якщо українські сили доведуть, що здатні захопити Великий Бурлук найближчими днями.

– Українська контратака може успішно змусити російські сили передислокувати деякі підрозділи, призначені для Ізюмського спрямування, але навряд чи повністю зруйнує російські шляхи сполучення та підкріплення у найближчий тиждень, – підсумували експерти.

Херсонський та Сумський напрямки

За даними Інституту вивчення війни, бої тривали в Олександрівці, на захід від Херсона, без будь-яких серйозних територіальних змін.

У Сумах та на північному сході України за 24 години, що передували публікації звіту, істотних змін не відбулося.