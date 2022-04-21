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Війна завершиться раніше: Зеленський вкотре закликав іноземні держави озброїти Україну

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся із закликом приєднатися у соціальних мережах до кампанії ArmUkraineNow.

На думку глави держави, якщо Україна матиме багато важкого озброєння, тоді повномасштабна агресія Росії завершиться раніше.

– Я хочу подякувати мільйонам людей у всьому світі, які підтримують та просять своїх лідерів зараз озброїти Україну. Вони розуміють, що будь-яка зброя у руках нашої армії призначена виключно для захисту від загарбників, – наголосив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що тяжке озброєння — це інструмент, який зараз потрібен Україні для захисту громадянського населення від ворожих обстрілів, збереження інфраструктури та міст.

– Росія не зупиниться сама. Озбройте нас достатньою кількістю важкої зброї. Ми покінчимо з цією війною раніше з меншою кількістю скалічених та вбитих українських мирних жителів та солдатів, – вважає глава держави.

Президент закликав приєднатися до глобальної кампанії у соціальних мережах. Потрібно опублікувати фотографію з хештегом #ArmUkraineNow, написати допис з закликом до іноземних держав надати важке озброєння Україні, позначити трьох друзів та попросити їх доєднатися до ініціативи.

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Джерело: Володимир Зеленський

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Фото: Офіс президента

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