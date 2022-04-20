Єврокомісія прокоментує можливість України отримати статус кандидата в ЄС до кінця червня

Єврокомісія прокоментує можливості України про набуття статусу кандидата у члени ЄС до кінця червня, а потім Європейська рада зможе розпочати дискусію щодо цього питання.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

– У нас з’явиться думка Єврокомісії до кінця червня. Це моя відповідальність – оцінити, коли я зможу поставити це питання до порядку денного Європейської ради. Потрібно переконатися, що у нас є політична дискусія, діалог, щоб досягти прогресу на цьому шляху, – зазначив президент Європейської ради.

Шарль Мішель наголосив, що Єврокомісія може надати конкретну підтримку Україні на шляху до ЄС у майбутньому.

Він зазначив, що наша держава щодня демонструє відданість демократичним принципам та свободам.