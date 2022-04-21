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Генсек ООН хоче зустрітися окремо з Зеленський та Путіним

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Генсек ООН хоче зустрітися окремо з Зеленський та Путіним

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір найближчими днями відвідати Москву та Київ для переговорів з Володимиром Зеленським та Путіним.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Deutsche Welle.

Листи з проханнями організувати відповідні візити були передані представникам України і Росії в ООН.

Під час цих візитів Гутерріш розраховує домогтися вжиття термінових заходів для досягнення довгострокового перемир’я між двома країнами.

Нагадуємо, що нещодавно генсек ООН вже закликав сторони конфлікту оголосити Великоднє перемир’я з четверга, 21 квітня, до православної великодньої неділі.

За його словами, таке перемир’я дало б змогу евакуювати більше мирних жителів з районів України, де відбуваються бойові дії.

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Фото: Getty Images

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