Не всі країни-члени НАТО хочуть, аби війна в Україні закінчилась – міністр закордонних справ Туреччини

Деякі країни-члени НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалася, аби Росія ще більше ослабла.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє НВ.

Чавушоглу зазначає, що в Туреччині не думали, що війна Росії проти України триватиме так довго після переговорів у Стамбулі, які відбулись 29 березня.

– Але після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО склалося враження, що в країнах-членах НАТО є ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася. Нехай війна продовжується, а Росія слабшає, — стверджує Чавушоглу.

Турецький міністр також прокоментував можливість зустрічі Путіна та президента України Володимира Зеленського. За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган постійно контактує з ними обома.

– Президент Ердоган буде знову говорити з лідерами найближчими днями. Я розмовляв сьогодні з головою МЗС РФ Лавровим та з міністром закордонних справ України Кулебою вчора, — додав Чавушоглу.