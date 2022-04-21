Чинний президент Франції Еммануель Макрон та його опонентка Марін Ле Пен із правопопулістського Національного об’єднання у четвер, 21 квітня, провели дебати перед другим туром виборів президента країни.

Під час трьох годин теледебатів опоненти обговорювали питання вибудови взаємодії з РФ, ставлення до ісламу та міграції.

На думку аналітиків, теледуель відіграє велику роль, адже, за даними соціологів, понад 10% жителів країни, які збираються прийти на виборчі дільниці, ще не визначилися із симпатіями. У четвер та п’ятницю ще триватиме передвиборча агітація, а у суботу, 23 квітня, у Франції буде день тиші перед виборами у неділю, 24 квітня.

Під час дебатів Макрон зробив акцент на репутації Ле Пен та її ранніх фактах біографії.

— Ви залежите від російського уряду, залежите від Путіна. Коли ви говорите з Росією, ви говорите зі своїм банкіром, – сказав Макрон.

У 2014 році партії Ле Пен було видано кредит у розмірі €9,4 млн у Першому чесько-російському банку. Після того, як французькі інститути у 2017-му відмовилися кредитувати її виборчу кампанію, Ле Пен зверталася, зокрема, і до російських банків.

Макрон запитав Ле Пен, на якій підставі вона раніше називала Крим частиною Росії.

— Чому ви це зробили? За міжнародними законами ми нечасто визнаємо території, які були анексовані силою, – поцікавився він у Ле Пен.

Та відповіла, що вважає себе “абсолютно та повністю вільною жінкою”, додавши, що її партія взяла кредит у ПЧРБ лише тому, що не могла знайти фінансування у Франції.

Свого піку дебати досягли, коли Ле Пен заявила, що у разі перемоги втілить у життя заборону на носіння мусульманських жіночих головних уборів у громадських місцях, назвавши їх “уніформою, нав’язаною ісламістами”.

Макрон у відповідь заявив, що таким чином вона “розв’яже громадянську війну”. Ле Пен присяглася покласти край “анархічній та масовій” імміграції до Франції. Вона заявила, що подібна тенденція посилює злочинність.

Згідно з опитуванням Elabe, L’Express у партнерстві з SFR, Макрона найпереконливішим у ході цих дебатів визнали 59% глядачів. 39% глядачів визнали більш переконливою Ле Пен.

Макрон є фаворитом на перемогу у другому турі, більшість опитувань говорять про його відрив більш ніж у 10%, зазначають соціологи. У разі перемоги Емманюель Макрон стане першим президентом Франції, який переобрався на другий термін з часів Жака Ширака у 2002 році.

За результатами перших екзит-полів у першому турі президентських виборів у Франції найбільше голосів набрав чинний лідер Еммануель Макрон. За нього проголосували 28,5% французів. Також до другого туру вийшла Марін Ле Пен, набравши 24,2%.

Скріншот: France 24