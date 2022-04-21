США надають Україні ще $800 млн військової допомоги

У Сполучених Штатах Америки підтвердили плани щодо надання додаткових $800 млн військової допомоги для України.

Про це 21 квітня заявив президент США Джо Байден. Він виступив із заявою щодо повномасштабного вторгнення РФ.

– Я підписав цей пакет допомоги… Зокрема, це артилерійські системи, БТРи та обладнання, необхідне Україні для війни на Донбасі, – заявив Джо Байден.

Зазначається, що новий пакет допомоги був на опрацюванні експертів останні декілька днів. У Білому домі переконані, що війна в Україні “перебуває у критичній стадії”.

У попередньому пакеті, який почав надходити в Україну на початку квітня, військова допомога США передбачала високоефективні системи озброєння.

Зокрема, йдеться про вертольоти, бронетранспортери, артилерійські системи і снаряди до них, а також іншу зброю для відбиття наступальних дій регулярних військ РФ.