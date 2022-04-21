В Росію – “ні ногою”: ще 29 американців потрапили під санкції РФ, серед них – Цукерберг

Міністерство закордонних справ РФ вчергове “нагадало про себе” розширенням санкційного списку щодо відомих американців. Цього разу під “нищівні” російські санкції потрапили засновник Facebook Марк Цукерберг та віце-президент Камала Харріс.
Зазначається, що загалом у новому санкційному списку – 29 громадян США. Усі вони звинувачуються у тому, що “формують русофобську повістку дня”.
Для усіх нижче зазначених осіб в’їзд до Росії закрито на безстроковій основі.
До санкційного списку потрапили:
- Камала Харріс – віце-президент США;
- Кетлін Хікс – перший заступник Міністра оборони США;
- Крістофер Грейді – заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів;
- Джон Кірбі – заступник Міністра оборони, офіційний представник Міністерства оборони;
- Рональд Кляйн – керівник апарату Білого дому;
- Ейван Райан – секретар президентського кабінету, дружина Держсекретаря США Ентоні Блінкена;
- Маргарет Гудлендер – радник міністра юстиції, дружина помічника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана;
- Дуглас Эмхоф – чоловік віце-президента Камали Харріс;
- Роберт Каган – політолог, чоловік старшого заступника Державного секретаря Вікторії Нуланд;
- Едвард Прайс – офіційний представник Державного департаменту;
- Рейчел Левін – заступник Міністра охорони здоров’я;
- Брайан Мойніхан – голова і головний виконавчий директор Bank of America;
- Марк Цукерберг – співзасновник і голова ради директорів компанії Meta;
- Кеті Ворден – президент і головний виконавчий директор компанії Northrop Grumman;
- Фібі Новакович – президент компанії General Dynamics;
- Майкл Петтерс – президент компанії Huntington Ingalls Industries;
- Вільям Браун – президент компанії L3 Harris Technologies;
- Вахід Навабі – президент компанії AeroVironment;
- Роджер Кроун – президент компанії Leidos;
- Гораціо Розанскі – президент компанії Booz Allen Hamilton;
- Ейлін Дрейк – президент компанії Aerojet Rocketdyne;
- Девід Дептуа – керівник дослідницького інституту Mitchell Institute for Aerospace Studies;
- Райан Росланскі – головний виконавчий директор соціальної мережі LinkedIn;
- Джордж Стефанопулос – ведучий телеканалу ABC;
- Метью Кроніг – pаступник директора Центру міжнародної стратегії та безпеки імені Брента Скоукрофта при Atlantic Council;
- Девід Ігнатіус – журналіст, експерт Woodrow Wilson Center;
- Едвард Асеведо – колишній член Законодавчих зборів штату Іллінойс, експерт Woodrow Wilson Center;
- Кевін Ротрок – експерт Woodrow Wilson Center, головний редактор англомовної версії медіапорталу Медуза;
- Біанна Голодрига – старший міжнародний аналітик телеканалу CNN.