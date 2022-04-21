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В Росію – “ні ногою”: ще 29 американців потрапили під санкції РФ, серед них – Цукерберг

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В Росію – “ні ногою”: ще 29 американців потрапили під санкції РФ, серед них – Цукерберг

Міністерство закордонних справ РФ вчергове “нагадало про себе” розширенням санкційного списку щодо відомих американців. Цього разу під “нищівні” російські санкції потрапили засновник Facebook Марк Цукерберг та віце-президент Камала Харріс.

Зазначається, що загалом у новому санкційному списку – 29 громадян США. Усі вони звинувачуються у тому, що “формують русофобську повістку дня”.

Для усіх нижче зазначених осіб в’їзд до Росії закрито на безстроковій основі.

До санкційного списку потрапили:

  1. Камала Харріс – віце-президент США;
  2. Кетлін Хікс – перший заступник Міністра оборони США;
  3. Крістофер Грейді – заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів;
  4. Джон Кірбі – заступник Міністра оборони, офіційний представник Міністерства оборони;
  5. Рональд Кляйн – керівник апарату Білого дому;
  6. Ейван Райан – секретар президентського кабінету, дружина Держсекретаря США Ентоні Блінкена;
  7. Маргарет Гудлендер – радник міністра юстиції, дружина помічника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана;
  8. Дуглас Эмхоф – чоловік віце-президента Камали Харріс;
  9. Роберт Каган – політолог, чоловік старшого заступника Державного секретаря Вікторії Нуланд;
  10. Едвард Прайс – офіційний представник Державного департаменту;
  11. Рейчел Левін – заступник Міністра охорони здоров’я;
  12. Брайан Мойніхан – голова і головний виконавчий директор Bank of America;
  13. Марк Цукерберг – співзасновник і голова ради директорів компанії Meta;
  14. Кеті Ворден – президент і головний виконавчий директор компанії Northrop Grumman;
  15. Фібі Новакович – президент компанії General Dynamics;
  16. Майкл Петтерс – президент компанії Huntington Ingalls Industries;
  17. Вільям Браун – президент компанії L3 Harris Technologies;
  18. Вахід Навабі – президент компанії AeroVironment;
  19. Роджер Кроун – президент компанії Leidos;
  20. Гораціо Розанскі – президент компанії Booz Allen Hamilton;
  21. Ейлін Дрейк – президент компанії Aerojet Rocketdyne;
  22. Девід Дептуа – керівник дослідницького інституту Mitchell Institute for Aerospace Studies;
  23. Райан Росланскі – головний виконавчий директор соціальної мережі LinkedIn;
  24. Джордж Стефанопулос – ведучий телеканалу ABC;
  25. Метью Кроніг – pаступник директора Центру міжнародної стратегії та безпеки імені Брента Скоукрофта при Atlantic Council;
  26. Девід Ігнатіус – журналіст, експерт Woodrow Wilson Center;
  27. Едвард Асеведо – колишній член Законодавчих зборів штату Іллінойс, експерт Woodrow Wilson Center;
  28. Кевін Ротрок – експерт Woodrow Wilson Center, головний редактор англомовної версії медіапорталу Медуза;
  29. Біанна Голодрига – старший міжнародний аналітик телеканалу CNN.
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Фото: Depositphotos

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