В Росію – “ні ногою”: ще 29 американців потрапили під санкції РФ, серед них – Цукерберг

Міністерство закордонних справ РФ вчергове “нагадало про себе” розширенням санкційного списку щодо відомих американців. Цього разу під “нищівні” російські санкції потрапили засновник Facebook Марк Цукерберг та віце-президент Камала Харріс.

Зазначається, що загалом у новому санкційному списку – 29 громадян США. Усі вони звинувачуються у тому, що “формують русофобську повістку дня”.

Для усіх нижче зазначених осіб в’їзд до Росії закрито на безстроковій основі.

До санкційного списку потрапили: