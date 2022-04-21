Війська РФ не здатні прогресувати через проблеми з логістикою та технічним постачанням – Британська розвідка

Українські військові відбивають численні спроби просування російських військ, незважаючи на посилення обстрілів та ударів по лінії контролю на Донбасі.

Про це йдеться у щоденному звіті Британської розвідки.

– Російські війська не здатні прогресувати через проблеми з логістикою і технічним постачанням у поєднанні з опором професійних українських військових, – йдеться у повідомленні.

У розвідці також додали, що нездатність Росії придушити опір у Маріуполі та її постійні атаки, через які страждають мирні мешканці – є головними ознаками нездатності армії РФ досягти своїх цілей так швидко, як вони б того хотіли.