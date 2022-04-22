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Путін помиляється: Байден про очікування президента РФ у війні проти України

Юля Захарченко редакторка стрічки
Путін помиляється: Байден про очікування президента РФ у війні проти України

Президент країни-агресора Володимир Путін не зміг реалізувати свої загарбницькі плани на території України. Громадяни нашої країни запобігли агресивним намірам очільника Кремля, вважає президент США Джо Байден.

– Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі, а ЗСУ, до яких приєдналися відважні українські громадяни, запобігли завоюванню Росією їхньої країни, – переконаний президент Америки.

Джо Байден зазначив, що країна-агресор сподівається, що західні держави перестануть надавати військову та гуманітарну допомогу Україні. Проте очільник Кремля помиляється.

– Росія продовжує звірства проти України, Путін робить ставку на те, що ми втратимо інтерес. Він вважає, що західна єдність звалиться. Ми ще раз доведемо, що він помиляється, – наголосив очільник Білого дому.

Водночас у британській розвідці заявили, що наступні чотири тижні стануть вирішальними у повномасштабній війні в Україні, а президент Росії Володимир Путін постане перед вибором.

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