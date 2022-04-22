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Рішення Путіна заблокувати Азовсталь спричинить значні втрати військ РФ – британська розвідка

Юля Захарченко редакторка стрічки
Азовсталь

Рішення президента країни-агресора Володимира Путіна заблокувати металургійний комбінат Азовсталь у Маріуполі може вказувати на його бажання стримати український опір та дати можливість розгорнути військові сили Росії в інших місцях на Сході України.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, повномасштабний напад Росії на завод у Маріуполі фактично спричинить значні втрати серед російських військовослужбовців, що ще більше знизить їхню загальну бойову ефективність.

Британська розвідка переконана, що Росія продовжує здійснювати сильні обстріли та вести важкі бої на українському Донбасі через прагнення просунутися далі для подальшої російської агресії у населених пунктах, серед яких є Червоний Лиман, Барвінкове, Лиман та Попасна.

У британській розвідці наголосили, що попри увагу країни-агресора до українського Донбасу, російські війська все ще зазнають значних втрат під час бойових дій. Щоб відновити свої виснажені сили, російська армія почала здійснювати транзит непрацездатної техніки до РФ для подальшого ремонту.

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Фото: УНІАН

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