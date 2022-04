Війна в Україні розвивається не так, як планували в Кремлі – британська розвідка

Міністр оборони РФ Шойгу заявив про так звані нові методи ведення війни в Україні. Таке рішення є черговим свідченням того, що прогрес рашистів йде зовсім не так, як планувалося на початку повномасштабного вторгнення.

За даними міністерства оборони Великої Британії, путінські загарбники оберуть тактику наземної маневреної війни, але продовжуватимуть бомбардування міст із мирними мешканцями.

Водночас військові експерти Великої Британії переконані, що російські регулярні війська своїми поразками демонструють не що інше, як нездатність подолати потужну українську оборону.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 22, 2022