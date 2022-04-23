Війна в Україні розвивається не так, як планували в Кремлі – британська розвідка

Міністр оборони РФ Шойгу заявив про так звані нові методи ведення війни в Україні. Таке рішення є черговим свідченням того, що прогрес рашистів йде зовсім не так, як планувалося на початку повномасштабного вторгнення.

За даними міністерства оборони Великої Британії, путінські загарбники оберуть тактику наземної маневреної війни, але продовжуватимуть бомбардування міст із мирними мешканцями.

– Війна розвивається не так, як планувалося. Знадобиться (Росії. – Ред.) деякий час, щоб перевести це в адаптовану тактику, техніку та процедури, а потім впроваджувати для покращення операційного ефекту, зокрема, щодо наземної маневреної війни. Тому в проміжний час є ймовірність продовження акценту на бомбардування, – йдеться у повідомленні.

Водночас військові експерти Великої Британії переконані, що російські регулярні війська своїми поразками демонструють не що інше, як нездатність подолати потужну українську оборону.