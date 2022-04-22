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Євросоюз запровадив нові санкції проти Північної Кореї через ядерні випробовування

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
кндр санкції

Європейський Союз запровадив нові санкції проти восьми фізичних та чотирьох юридичних осіб з Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

Про це повідомили на сайті Європейської Ради. В обмежувальні заходи входить заборона на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або економічних ресурсів особам в цьому переліку.

У Європейській Раді стверджують, що до нових списків включені особи, які займали керівні посади в установах, що займаються розробкою ракетної програми, а також фізичні та юридичні особи, які брали участь у діяльності з ухилення від санкцій, які могли б залучити кошти на програми незаконної зброї.

– ЄС сповнений рішучості запобігти потоку компонентів, фінансів та знань, які КНДР могла б використати для підтримки розвитку своїх програм незаконної зброї, – зазначили у заяві.

Крім того, Євросоюз закликає Північну Корею припинити дестабілізуючі дії, поважати свої зобов’язання з міжнародного права і відновити діалог з відповідними сторонами.

Тепер в списку санкцій ЄС щодо фінансування ядерної програми КНДР 65 фізосіб. Також заморозили активи 13 організацій. Перелік також підтримує всі відповідні резолюції Радбезу ООН, що вводять такі санкції проти 80 осіб і 75 установ.

Нещодавно Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету нового типу Hwasong-17. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробувальним запуском ракети, щоб посилити можливе ядерне стримування.

Джерело: Європейська Рада

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Фото: Depositphotos

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