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Зеленський та Тихановська стали лауреатами німецької Премії ЗМІ за свободу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський Тіхановська

Президент України Володимир Зеленський та демократичний лідер Білорусі Світлана Тихановська стали лауреатами німецької Премії ЗМІ за свободу (Freiheitspreis der Medien).

Спершу у ЗМІ повідомлялося, що премію також вручать росіянці Марині Овсянніковій. Йдеться про жінку, яка виступила в ефірі прокремлівського каналу з плакатом проти війни в Україні.

Але Тихановська повідомила журналістам, що росіянці вирішили її не вручати.

— Премія вручається журналістам, які борються за свободу слова. Очевидно, що ситуація, коли Україну, Росію та Білорусь намагаються об’єднати ось у такому вигляді, некоректна. Ми незалежні країни, не треба притягувати нас один до одного за якимись ознаками.

Міжнародна журналістика, незалежна журналістика – це чудово, але це такі політичні рухи, які зараз, напевно, недоречні, – сказала Тихановська у коментарі DW.

Раніше німецька медіагрупа Weimer Media Group оголосила, що цього року нагорода буде присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі.

Премія ЗМІ за свободу присуджується увосьме, і віддається людям, які, на думку журі, особливо віддані свободі вираження думок, соціальній взаємодії, політичному діалогу та демократії.

У минулі роки її отримували ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos, Офіс президента

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