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Пентагон надіслав запит до промисловості США про зброю, яка має бути надіслана в Україну

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Прапор США

Міністерство оборони США зробило запит до американської промисловості щодо інформацію про системи озброєння, які мають бути передані ЗСУ.

Пентагон шукає нові можливості для промисловості США, аби прискорити виробництво ефективної зброї, яка потребує мінімальної підготовки та може бути швидко відправлена в Україну.

Міністерство оборони Сполучених Штатів розмістило запит на інформацію, початковий термін відповіді на який закінчується 6 травня.

Також Пентагон запросив інформацію про зброю або комерційні можливості, пов’язані з протиповітряною, протитанковою, протипіхотною, береговою обороною, контрбатарейною, безпілотною повітряною системами та засобами зв’язку.

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Джерело: НВ

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Фото: Depositphotos

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