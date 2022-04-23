Польща передала Україні озброєння на суму понад $1,6 млрд

Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 млрд злотих. Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час конференції ініціативи #StopRussiaNOW.

– Це понад $1,6 млрд на захист українського, польського та європейського суверенітету! – повідомив речник Кабінету міністрів Петр Мюллер.

Poland has provided Ukraine with weapons worth around 7 billion PLN – announced Prime Minister @MorawieckiM during the conference for the initiative #StopRussiaNOW. This is over 1.6 billion dollars to defend Ukrainian, Polish and European sovereignty! pic.twitter.com/HBrxm6qRUJ — Piotr Müller (@PiotrMuller) April 23, 2022

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про те, що Польща є одним із найактивніших постачальників озброєння нашій країні для захисту проти агресії РФ. Серед інших країн, які активно передають зброю – США та Великобританія.

До слова, сьогодні також стало відомо, що Канада спільно з США передала Україні ряд гаубиць М777 та відповідні боєприпаси.