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Факти / Світ / Світові новини

Польща передала Україні озброєння на суму понад $1,6 млрд

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Польща передала Україні озброєння на суму понад $1,6 млрд

Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 млрд злотих. Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час конференції ініціативи #StopRussiaNOW.

– Це понад $1,6 млрд на захист українського, польського та європейського суверенітету! – повідомив речник Кабінету міністрів Петр Мюллер.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про те, що Польща є одним із найактивніших постачальників озброєння нашій країні для захисту проти агресії РФ. Серед інших країн, які активно передають зброю – США та Великобританія.

До слова, сьогодні також стало відомо, що Канада спільно з США передала Україні ряд гаубиць М777 та відповідні боєприпаси.

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