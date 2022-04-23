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США та ЄС обговорюють варіанти для зменшення імпорту нафти з РФ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
США та ЄС обговорюють варіанти для зменшення імпорту нафти з РФ

США та Європейського Союзу ведуть переговори щодо кроків, які ЄС міг би вжити, щоб обмежити імпорт нафти з Росії та зменшити дохід, який Москва отримує від продажу.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Варіанти включають заборону, обмеження ціни та механізм виплати за нафту, яку РФ продає.

У виданні повідомляють, що мета переговорів – з’ясувати, як можна сильніше завдати шкоду економіці РФ.

Повідомляється, що у США непокоється, що пряма заборона ЄС на російську нафту може призвести до різкого зростання цін і дасть Кремлю ще більше доходів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що повне ембарго може завдати серйозної шкоди європейській економіці, але не завдасть настільки сильного впливу на Росію, як очікується.

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Фото: Depositphotos

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