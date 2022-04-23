Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Транзит газу до ЄС може скоротитися на третину через агресію РФ – Вітренко

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Газ

Внаслідок бойових дій на нещодавно окупованих територіях буде втрачено третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну.

Про це голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко у соціальних мережах.

– За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях, – зазначив він.

Раніше у НАК Нафтогазі закликали міжнародні сервісні компанії, які допомагають агресору видобувати нафту та газ, вийти з російського ринку, щоб допомогти зламати економіку Російської Федерації.

Related video

Там підкреслили, що вихід цілої низки міжнародних компаній з російського ринку є важливим сигналом світу, а також безпосередньо Кремлю, але ключовою для президента РФ Володимира Путіна є нафтогазова галузь.

Читайте
Ми впораємося: у ЄС не бояться скорочення постачання газу з Росії

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка