Внаслідок бойових дій на нещодавно окупованих територіях буде втрачено третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну.

Про це голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко у соціальних мережах.

– За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях, – зазначив він.

We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories. — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022

Раніше у НАК Нафтогазі закликали міжнародні сервісні компанії, які допомагають агресору видобувати нафту та газ, вийти з російського ринку, щоб допомогти зламати економіку Російської Федерації.

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Там підкреслили, що вихід цілої низки міжнародних компаній з російського ринку є важливим сигналом світу, а також безпосередньо Кремлю, але ключовою для президента РФ Володимира Путіна є нафтогазова галузь.