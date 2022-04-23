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Факти / Світ / Світові новини

Відключення банків від SWIFT та заборона на імпорт нафти: ЄС готує шостий пакет санкцій проти РФ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
прапори ЄС

На початку наступного тижня країнам-членам Європейського Союзу може бути представлений на ухвалення шостий санкційний пакет проти Росії.

Наразі у Брюсселі розробляється план щодо того, які обмеження внести у наступний пакет за військову агресії РФ проти України.

Про пише видання Politico.

Як повідомляє видання, Брюссель розробляє плани шостого пакету санкцій проти Росії, а заходи, як очікується, будуть представлені країнам Європейського Союзу на початку наступного тижня.

Новий пакет має включати певну заборону на імпорт російської нафти, а також може бути спрямований на більшу кількість російських банків, виключивши їх із системи міжнародних платежів SWIFT.

Оскільки війна в Україні триває, лідерів ЄС хочуть зупинити життєво важливий потік доходів Кремля, який надходить від прибуткового енергетичного сектору Росії, зокрема від експорту нафти та газу.

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Великі російські банки, такі як Газпромбанк і Ощадбанк, поки що виключені з-під санкцій, оскільки вони беруть участь в енергетичних операціях. Але президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що нові санкції, ймовірно, торкнуться найбільшого банку РФ Сбербанку.

Також очікується, що Комісія буде націлена на всі російські банки, включаючи Газпромбанк.

В рамках шостого пакету санкцій, країни Балтії наполягають і на введенні додаткових заходів для боротьби з дезінформацією Росії. Раніше Брюссель заборонив підтримувані Кремлем ЗМІ RT і Sputnik.

Очікується, що й інші російські ЗМІ також будуть заборонені в ЄС.

Що стосується нафти, то незрозуміло, наскільки швидким буде наступне припинення імпорту з Росії. Оскільки надходження від нафти та газу є важливим джерелом фінансування російської військової машини, санкції щодо енергетики розглядаються як життєво важливий крок ЄС у відповідь на вторгнення.

Але такі країни, як Німеччина та Угорщина, які залежать від імпорту російських енергоносіїв, намагаються розбавити ці пропозиції.

Німеччина попередила про рецесію, якщо ЄС негайно заблокує російський газ і нафту.

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Фото: Depositphotos

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