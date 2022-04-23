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Європа обговорює шостий раунд санкцій проти Росії, який включає нафтове ембарго

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
санкції

Європа обговорює шостий раунд санкцій проти Росії, який включає удар по російському енергетичному ринку. Про це заявив Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс.

За його словами, один із пунктів санкцій стосується нафтового ембарго. Зазначається, що були дискусії щодо “розумних санкцій”, які б могли спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

– Можуть бути деякі нюанси, але ця робота продовжується, – сказав Домбровскіс.

В інтерв’ю CNN міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте зазначила, що для ефективності всі санкції мають бути скоординовані із США та західними союзниками.

– Ми завжди пропонуємо включити в санкції енергетичний сектор, особливо нафтовий, а також додаткові санкції щодо фінансового сектора Росії. Якщо ми не домовимося про санкції разом із США і усіма західними союзниками, нічого не вийде, – сказала вона.

Вона додала, що ще дуже рано говорити про те, коли буде досягнуто згоди щодо наступного раунду санкцій.

За словами Скайсте, у Європі також зосереджені на тому, щоб допомогти уряду України вижити в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій – на тому, щоб ефективніше відновити українську державу, що, на її думку, має бути тісно пов’язане з процесом вступу України до Європейського Союзу.

І Скайсте, і Домбровскіс висловили стурбованість майбутніми цілями Путіна, якщо його рішуче не зупинять в Україні.

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– Російська пропаганда, певна влада, представники не приховують, що Росія планує піти далі, і якщо ми не зупинимо їх в Україні, вони вторгатимуться в інші сусідні країни, — сказав Домбровскіс, назвавши це не лише нападом на Україну, а й на європейську безпеку у більш широкому значенні.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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