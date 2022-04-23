Європа обговорює шостий раунд санкцій проти Росії, який включає нафтове ембарго

Європа обговорює шостий раунд санкцій проти Росії, який включає удар по російському енергетичному ринку. Про це заявив Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс.

За його словами, один із пунктів санкцій стосується нафтового ембарго. Зазначається, що були дискусії щодо “розумних санкцій”, які б могли спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

– Можуть бути деякі нюанси, але ця робота продовжується, – сказав Домбровскіс.

В інтерв’ю CNN міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте зазначила, що для ефективності всі санкції мають бути скоординовані із США та західними союзниками.

– Ми завжди пропонуємо включити в санкції енергетичний сектор, особливо нафтовий, а також додаткові санкції щодо фінансового сектора Росії. Якщо ми не домовимося про санкції разом із США і усіма західними союзниками, нічого не вийде, – сказала вона.

Вона додала, що ще дуже рано говорити про те, коли буде досягнуто згоди щодо наступного раунду санкцій.

За словами Скайсте, у Європі також зосереджені на тому, щоб допомогти уряду України вижити в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій – на тому, щоб ефективніше відновити українську державу, що, на її думку, має бути тісно пов’язане з процесом вступу України до Європейського Союзу.

І Скайсте, і Домбровскіс висловили стурбованість майбутніми цілями Путіна, якщо його рішуче не зупинять в Україні.

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– Російська пропаганда, певна влада, представники не приховують, що Росія планує піти далі, і якщо ми не зупинимо їх в Україні, вони вторгатимуться в інші сусідні країни, — сказав Домбровскіс, назвавши це не лише нападом на Україну, а й на європейську безпеку у більш широкому значенні.