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Факти / Світ / Світові новини

Американська компанія спише 27 літаків, що залишилися в РФ, на понад $800 млн

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
літак

Американська лізингова компанія Air Lease Corporation заявила, що спише вартість десятків своїх літаків, які застрягли в Росії, на суму близько $802 млн.

Йдеться про 27 літаків компанії. Там висловилися, що повернення повітряних суден малоймовірне після запровадження Заходом санкції проти Росії.

— Малоймовірно, що компанія поверне у власність неповернуті літаки, які залишаються в Росії, – йдеться в заяві Air Lease.

Списання включає 21 літак, що належить компанії, і шість літаків у керованому парку Air Lease. Це буде відображено у звіті про прибутки за перший квартал, запланованому на 5 травня.

Очікується, що списання обійдеться компанії в $802 млн. Air Lease заявила, що розглядає страхові претензії для відшкодування збитків, пов’язаних із літаками.

Наразі міжнародні лізингодавці домагаються повернення з Росії більш ніж 400 літаків вартістю майже $10 млрд

27 лютого Європейський Союз заборонив літати у своєму просторі “будь-яким літакам, що належать, зафрахтовані чи іншим чином контролюється російською юридичною чи фізичною особою” в межах санкцій проти Росії.

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Джерело: Business Insider

Фото: Depositphotos

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