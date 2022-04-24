Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 60 день війни
Вбили Вбили
213 дітей
Поранили Поранили
>389 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Макрону протистоїть Ле Пен: у Франції триває вирішальний тур виборів президента

Юля Захарченко редакторка стрічки
Макрону протистоїть Ле Пен: у Франції триває вирішальний тур виборів президента

У неділю, 24 квітня, відбудеться другий тур виборів президента Франції, в яких Еммануелю Макрону протистоїть лідер ультраправої партії Національне об’єднання Марін Ле Пен.

У першому турі перше місце посів Макрон з підтримкою у 27,84%, друге — Ле Пен, за яку віддали голоси 23,15% виборців, а третє – один з творців лівої партії Жан-Люк Меланшон (21,95%).

Виборчі дільниці у Франції вже відкрилися. За попередніми оцінками, у них можуть взяти участь близько 48,7 млн людей.

Водночас залишається питанням, скільки виборців відмовляться підтримати будь-якого кандидата, залишивши порожній бюлетень чи взагалі не з’явившись у дільниці. Більшість людей у Франції зараз перебувають у відпустці, тому явка може бути історично низькою.

Марін Ле Пен бере участь у президентських виборах уже втретє. Голосування 24 квітня фактично є повторенням її протистояння з Макроном у другому турі попередніх президентських виборів у травні 2017 року.

Тоді Макрон здобув впевнену перемогу, обігнавши Ле Пен удвічі (66,1% проти 33,9%) і ставши наймолодшим президентом Франції.

Related video
Читайте
Якщо відбудеться "референдум" на окупованих територіях, Україна вийде з переговорів з РФ - Зеленський

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка