Означає потурати агресивним планам Путіна: реакція МЗС на заяву Шалленберга

В МЗС відреагували на заяву голови МЗС Австрії Александра Шалленберга, який вважає, що що Україні не варто пропонувати членство в Європейському Союзі.

У коментарі українського відомства речник Олег Ніколенко висловив розчарування від таких висловлювань очільника австрійського МЗС.

— Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи, – сказав він.

За словами речника, подібні висловлювання ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.

Ніколенко нагадав слова міністра Дмитра Кулеби, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів і що їхнє необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи.

— Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України, – зазначив Ніколенко.

В МЗС наголосили, що Україна має всі підстави вимагати об’єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС.

— Завдяки незламній волі та сміливості президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі. Без перебільшень наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей, – йдеться у заяві МЗС.

Раніше австрійський міністр висловився проти надання Україні членства в ЄС. Шалленберга вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський. За його словами, деякі держави Західних Балкан проходили значно довший шлях до кандидатства.

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