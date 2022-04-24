В американському місті Нью-Йорк відбулася акція на підтримку захисників міста Маріуполь (Донецька область України), яке перебуває в оточенні військ РФ.

Відео акції оприлюднили пресслужби Верховної Ради та Маріупольської міської ради.

Мітингувальники принесли прапори України, плакати з гаслами на підтримку Маріуполя, його мешканців та українських захисників, а також із закликами врятувати місто.

Учасники акції висловлювали підтримку всім, хто зараз боронить Маріуполь від російських військ – бійцям полку Азов, Національної гвардії України, Національній поліції, морській піхоті, а також мешканцям міста, які страждають від обстрілів російських загарбників.

Під час акції мітингувальники скандували: Азов.

– Українські захисники стали символом сили та боротьби за свободу. Їхні героїчні подвиги надихають та об’єднують людей з різних країн. Синьо-жовтий прапор став для кожного з них синонімом незламності. Під ним люди зі всього світу підтримують військових та жителів України, – наголосили в Маріупольській міськраді.

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Як поінформував сьогодні заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар, навіть на Великдень російські загарбники продовжують скидати на Маріуполь авіаційні бомби, обстрілювати місто з корабельної артилерії і танків.

Як відомо, захисники Маріуполя зараз перебувають на металургійному заводі Азовсталь. Там також ховаються в укриттях близько 1 тис. мирних мешканців міста.

Війська РФ завдають ударів надпотужними бомбами по Азовсталі, намагаючись знищити завод. Водночас РФ відмовляється відкрити гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі.

24 квітня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував РФ провести спеціальний раунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя (зокрема шляхом обміну), а також мирних мешканців.

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Джерело: Маріупольська міська рада, Верховна Рада