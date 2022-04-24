Сполучені Штати відмовляються коментувати розсекречений президентом Володимиром Зеленським візит американських топпосадовців до України, а саме Державного секретаря та міністра оборони Сполучених Штатів.

Про це повідомила низка американських медіа після відповідної заяви українського президента.

– Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи це відомо: завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки, матиму зустріч з міністром оборони і з державним секретарем паном Блінкеном, – сказав Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня.

Очільником Держдепу США є Ентоні Блінкен, коли головою Пентагону, або ж міністерства оборони Сполучених Штатів є Ллойд Остін.

Як відомо, лідери іноземних держав намагаються до останнього тримати у таємниці свої офіційні візити до України через підвищені заходи безпеки, тому офіційно Сполучені Штати не анонсувала візит високопосадовців до Києва.

– Будемо очікувати, коли безпека дозволить і президенту Сполучених Штатів (Джо Байдену, – Ред.) завітати та підтримати український народ, – додав під час розмови з журналістами президент України.

Втім представник Пентагону відмовився підтвердити візит виданню Washington Post, а представник Білого дому сказав, що вони не коментують висловлювання президента Зеленського. Водночас речник Держдепартаменту США не одразу відповів на прохання про коментарі щодо візиту американських посадовців у суботу.

Володимир Зеленський під час пресконференції анонсував, що матиме з американськими урядовцями розмову про постачання зброї.

Раніше до України з офіційним візитом після початку війни приїжджали низка іноземних лідерів, включно з прем’єр-міністрами Великої Британії, Данії, Іспанії, канцлером Австрії та лідерам ЄС.

Related video

Водночас президент США Джо Байден минулого місяця здійснив поїздку до Польщі та відвідав українських біженців та американських військовослужбовців, розміщених там. Раніше представники Білого дому повідомляли, що візит президента Байдена до України є малоймовірним, але адміністрація розглядає можливість відправлення принаймні одного високопосадовця для зустрічі із Володимиром Зеленським.