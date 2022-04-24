Принаймні 10 країн-членів Європейського Союзу експортували зброю та військову техніку до Росії попри ембарго на постачання озброєння РФ, яке Євросоюз запровадив через анексію Криму в 2014 році.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph із посиланням на дані Євросоюзу.

Загалом країни ЄС продали Москві зброю майже на €350 млн, використовуючи лазівку в ембарго. Лідерами є Франція та Німеччина, які поставили Росії озброєння та військову техніку більш ніж на €273 млн.

Тобто близько 78% загального обсягу постачань припало на німецькі та французькі компанії, які здійснювали експорт озброєння до РФ у 2015-2020 роках. Видання припускає, що зараз країна-агресор використовує саме цю зброю у війні проти України.

– Франція та Німеччина озброїли РФ військовою технікою на €273 млн, яка зараз, ймовірно, використовується в Україні… Вони відправляли Москві обладнання, зокрема бомби, ракети, снаряди та гармати, попри ембарго ЄС на постачання озброєнь до Росії, введене після анексії Криму у 2014 році, – зазначає видання.

Журналісти нагадують, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зіткнувся з жорсткою критикою через його небажання надавати Україні важке озброєння. А зусилля Еммануеля Макрона налагодити діалог з Кремлем призвели до того, що президента Франції звинуватили у спробах примирення.

Критика посилилася, коли з’ясувалося, що німецькі фірми скористалися лазівкою в ембарго Євросоюзу на експорт зброї до РФ, продавши Москві обладнання “подвійного призначення” на суму понад €121 млн (включно з гвинтівками та засобами спеціального захисту). У Берліні пробували виправдатися, заявивши, що товари продавалися лише після того, як Кремль гарантував, що вони начебто призначені для цивільного, а не військового використання.

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Франція ж відправила до РФ озброєння на суму €152 млн. За інформацією видання, Париж дозволив експортерам виконувати контракти, узгоджені до 2014 року, тим самим обійшовши ембарго Євросоюзу. Окрім бомб, ракет та торпед, французькі фірми поставили РФ тепловізійні камери для понад 1 тис. російських танків, а також навігаційні системи для винищувачів та ударних вертольотів.

Депутат Європарламенту від Румунії Крістіан Терхеш, який працював над доповіддю щодо постачання зброї РФ, розкритикував такі дії Парижа та Берліна.

– Коли Україна відчайдушно закликає надати зброю, щоб захиститися від путінського вторгнення, Німеччина та Франція мовчать. Водночас вони були тільки раді тихо та ганебно продавати свої товари Москві, – заявив він.

А високопоставлене джерело в ЄС наголосило в коментарі виданню, що Франції та Німеччині “варто прокинутися і почати діяти по-справжньому”.

Окрім Німеччини та Франції, військову продукцію до РФ також продавали: Італія (на €22,5 млн), Велика Британія (на €2,4 млн), Австрія, Болгарія та Чехія (на загальну суму в €49,3 млн протягом 2015-2022 років).

Як зазначає видання з посиланням на Єврокомісію, в 2021 році, коли Кремль готувався до повномасштабного нападу на Україну, країни Євросоюзу продали РФ зброю та боєприпаси на €39 млн.

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, яке сталося 24 лютого, Євросоюз нарешті запровадив додаткові обмеження на експорт товарів подвійного призначення до Росії. А лазівка, яка дозволяла обходити ембарго на постачання зброї Москві, була закрита лише 8 квітня під тиском країн Балтії та східноєвропейських держав-членів ЄС.