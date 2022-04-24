Як у Німеччині пояснюють небажання надати Україні важке озброєння

Німеччина виділяє понад €1 млрд Україні на купівлю зброї, але у них не йдеться про тяжке озброєння. А саме БМП Мардер, танки Леопарди тощо, які Україна хотіла б отримати.

У Бундесвері відкинули можливість постачання важкого озброєння Києву. Там пояснили, що бронетехніка необхідна самим німцям для виконання різних зобов’язань у складі формувань НАТО.

За словами заступника генерального інспектора Маркуса Лаубенталя, якщо ці Мардери відправлять в Україну, то у Бундесверу не залишиться нічого для сил швидкого реагування НАТО у разі потреби.

Видання Deutsche Welle зазначає, що де-факто конфлікт виходить на новий рівень, раз його коментують військові Бундесверу. Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін допоможе Україні, але уникнув слів важке озброєння.

— Ми попросили німецьку військову промисловість, що саме вона може поставити найближчим часом. Україна вже зробила вибір із цього списку, і ми надаємо їй гроші, необхідні для покупки. Як лідери ми також зобов’язані запобігти розповсюдженню війни на інші країни. Тому НАТО не може і не буде безпосередньо втручатися у війну. Це рішення залишається чинним, – сказав Шольц.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що розчарований позицією Берліна. Він розкритикував заяву канцлера про подальше постачання озброєнь Києву, як недостатнє. За його словами, у списку, який Україна отримала від ФРН, взагалі немає важкої зброї.

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У Німеччині вже кілька днів триває дискусія пов’язана з небажанням канцлера Шольца схвалити постачання важкого озброєння Україні. Приміром, Зелені, які входять до правлячої коаліції, чинять тиск на канцлера. Там заявили, що небажання Німеччини постачати важке озброєння загрожує ескалацією військового конфлікту.

— Я можу лише здогадуватися, чому канцлер тисне на гальма. Я не бачу жодних розумних причин для цього. Але своїми діями канцлер ФРН шкодить не лише Україні, а й іміджу Німеччини в Європі та усьому світі, причому дуже серйозно, – сказав депутат Бундестагу від партії Зелених Антон Гофрайтер.

Німецькі ліберали також кажуть, що уряд Німеччини не повинен зволікати на тлі війни Росії з Україною.

Німецькі політологи зазначають, що ситуація у Берліні склалася вкрай небезпечна. На їхню думку, це ще не розкол, але він вже близький. А за розколом коаліції може бути розпад уряду та гостра політична криза. І все через постачання важких озброєнь в Україну, а також нездатність німецьких політиків дійти компромісу.

У СДПН тим часом пояснюють, що німецький уряд не приймає рішень одноосібно. Мовляв, військові постачання узгоджуються зі США та в ЄС. Хоча й у самій СДПН немає єдиної думки щодо озброєнь. Зокрема голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Томас Рот виступив за якнайшвидше постачання Україні зброї.