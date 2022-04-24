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ЄС хоче запропонувати угоду Індії, щоб відсторонити її від торгівлі з Росією – Bloomberg

Ілля Нежигай редактор стрічки
прапори ЄС

Європейський Союз планує відновити торговельні переговори з Індією у спробі надати південноазіатській країні життєздатну альтернативу для відмови від взаємодії з російською економікою.

Про це 23 квітня повідомило американське видання Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника, знайомого з планами.

На додаток до торгівлі, ЄС має намір створити технологічну раду з Індією, яка може включати обговорення загального регулювання захисту даних, соціальних мереж та ширших зусиль з цифровізації, сказав чиновник, який попросив не називати його імені, оскільки переговори мають приватний характер.

Зазначається, що 25 квітня планується офіційна зустріч президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Наразі Євросоюз – третій за величиною торговий партнер Індії, на частку якого припадає €62,8 млрд ($67,8 млрд) торгівлі товарами.

Як ЄС, так і США намагаються встановити тісніші зв’язки з Індією, яка є головним у світі покупцем російської зброї, яка, за словами голови Єврокомісії, використовується для стримування агресії з боку сусідніх Пакистану та Китаю.

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Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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