До серії вибухів, які протягом останніх днів сталися на території невизнаного Придністров’я, ймовірно, причетна російська військова розвідка.

Таку думку висловив в коментарі американському виданню Business Insider колишній міністр оборони Молдови (у 2009 – 2014 роках) Віталій Марінуца.

Видання нагадує, що Придністров’я знаходиться вздовж східного кордону Молдови з Україною. Там проживає до 300 тис. людей, більшість із яких російськомовні. Невизнана світом самопроголошена “Придністровська Молдавська республіка” (“ПМР”) була утворена в 1992 році за підтримки російський військ і фінансується Кремлем.

Як зазначає Business Insider, відтоді в Придністров’ї дислокуються близько 1 500 російських солдатів, начебто в рамках так званої “миротворчої операції”, але також для охорони великого складу боєприпасів.

Видання нагадує, що вибухи в Придністров’ї сталися приблизно через тиждень після заяви російського генерала Рустама Міннекаєва, що РФ під час так званої другої фази війни проти України планує повністю окупувати Донбас та південні регіони нашої країни, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму. Міннекаєв стверджував, що після цього в РФ з’явиться ще один вихід у невизнане Придністров’я, де нібито є “утиски російськомовного населення”.

Коментуючи цю ситуацію, колишній очільник Міноборони Молдови Віталій Марінуца зазначив, що все вказує на причетність російської розвідки до вибухів у Придністров’ї.

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Він пояснив, що ні влада Молдови, ні маріонеткова влада “ПМР” не зацікавлені в розпалюванні давно замороженого конфлікту. Водночас Україна, де зараз відбувається повномасштабна війна з РФ, абсолютно не зацікавлена у відкритті ще одного потенційного фронту.

– У нас залишилася тільки Російська Федерація. Вивчивши, як працює ГРУ (Головне розвідувальне управління генштабу РФ, – Ред.), або їхня військова розвідка, видається, що це їхній “підпис”, – наголосив Марінуца.

На його думку, всі ці вибухи були організовані для того, щоб переконати росіян у необхідності “втручання” РФ у ситуацію – для виконання заявленої Кремлем мети “захисту російськомовних”. Тобто Москва намагається створити привід для такого втручання.

Крім того, на думку ексміністра, РФ хоче змусити Україну перекинути додаткові військові сили до кордону з Молдовою.

– Я бачу, як вони створюють все більше і більше фактів, які дадуть їм “право” втрутитися в справи Придністров’я. Також, напевне, вони хочуть переконати український уряд, що атакуватимуть із Придністров’я, щоб українці перекинули сюди ще якісь сили, – вважає Марінуца.

За його словами, навіть якщо РФ спробує залучити військові сили з Придністров’я до війни в Україні, російські офіцери, швидше за все, погодяться і змусять до цього своїх підлеглих. Однак місцеві жителі, які мають молдавські або румунські паспорти і не мають бойового досвіду, спробують утекти.

Ексміністр також поставив під сумнів якість озброєння, яке є на території невизнаного Придністров’я (танків та боєприпасів ще радянського зразка).

Про те, що вибухи в Придністров’ї є спланованою провокацією російських спецслужб, напередодні заявили і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Сьогодні президент Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки через серію вибухів у Придністров’ї. За його підсумками вона назвала останні інциденти спробою ескалації напруженості, а відповідальними за атаки – провоєнні угруповання в Придністровському регіоні.

Фото: ГУР Міноборони України