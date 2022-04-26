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Факти / Світ / Світові новини

Санду назвала угруповання невизнаного Придністров’я відповідальними за вибухи

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мая Санду

Президент Молдови Мая Санду виступила на брифінгу за результатами засідання Ради безпеки країни після серії вибухів у сепаратистському Придністровському регіоні, який підтримує Російська Федерація.

Санду засудила будь-які спроби зруйнувати мир в її країні і сказала, що Молдова вживе всіх заходів для запобігання ескалації.

Вона назвала останні інциденти спробою ескалації напруженості, а відповідальними за атаки – провоєнні угруповання в Придністровському регіоні. За її словами, влада Молдови не блокуватиме Придністров’я, а виступає за мирне врегулювання ситуації.

— Ситуація в сепаратистському регіоні складна і напружена, але Молдова залишається відкритою для переговорів для мирного вирішення проблем, – зазначила Санду.

Президент Молдови заявила, що не планує наразі спілкуватися з Кремлем.

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Організація з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) у Молдові написала у Twitter, що “засуджує всі спроби дестабілізувати ситуацію в Придністров’ї та його буферній зоні”.

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Зранку 26 квітня у придністровському селищі Маяк прогриміли вибухи. За попередніми даними, підірвано дві вишки зв’язку. Після 11.00 президент Молдови Мая Санду скликала засідання Радбезу через ситуацію, що склалася в окупованому Придністров’ї.

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Фото: сайт президента Молдови

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Джерело: The Guardian

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