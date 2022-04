Президент Молдови Мая Санду виступила на брифінгу за результатами засідання Ради безпеки країни після серії вибухів у сепаратистському Придністровському регіоні, який підтримує Російська Федерація.

Санду засудила будь-які спроби зруйнувати мир в її країні і сказала, що Молдова вживе всіх заходів для запобігання ескалації.

Вона назвала останні інциденти спробою ескалації напруженості, а відповідальними за атаки – провоєнні угруповання в Придністровському регіоні. За її словами, влада Молдови не блокуватиме Придністров’я, а виступає за мирне врегулювання ситуації.

Президент Молдови заявила, що не планує наразі спілкуватися з Кремлем.

Організація з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) у Молдові написала у Twitter, що “засуджує всі спроби дестабілізувати ситуацію в Придністров’ї та його буферній зоні”.

2/2 The Mission keeps regular contacts with relevant counterparts, closely monitors the developments within its mandate and carefully evaluates the elements of the incidents.

