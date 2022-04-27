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Війна РФ проти України порушила мир у Європі: НАТО про серію вибухів у “ПМР”

Ілля Нежигай редактор стрічки
НАТО

Північноатлантичний альянс спостерігає спроби Росії організувати хибні теракти в Україні, тому НАТО серйозно розглядає загрози РФ Молдові, включно з серією вибухів у молдовському Придністровському регіоні.

Про це із посиланням на офіційних представників НАТО на своїй сторінці у Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

– Ми стурбовані серією вибухів, що сталися останніми днями у Придністровському регіоні Республіки Молдова. Молдова – давній партнер НАТО. Неспровокована війна Росії проти України зруйнувала мир у Європі, і Кремль заявив, що його цілі не обмежуються Україною. Ми спостерігаємо спроби Росії організувати теракти в сусідній Україні під хибним прапором, тому ми уважно слідкуватимемо за подіями в Молдові, – йдеться у повідомленні.

Офіційний представник НАТО вважає, що загрози РФ у бік Молдови є неприйнятними.

– Неприйнятно, щоб Росія загрожувала Молдові, незалежній країні будь-яким чином, – йдеться у повідомленні.

В Альянсі наголосили, що Придністров’я є частиною Молдови, а саме НАТО повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність Молдови.

Нагадаємо, з ранку 26 квітня у придністровському селищі Маяк прогриміла серія вибухів. За попередньою інформацією, вибухами було знищено дві вежі зв’язку.

Згодом, після 11.00, президент Молдови Майя Санду скликала засідання Ради безпеки через ситуацію, що склалася в окупованому Придністров’ї.

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За кілька днів до вибухів українські збройні сили регулярно повідомляли, що на території “Придністровської молдавської республіки” готуються теракти.

Після серії вибухів 26 квітня в “ПМР” Генштаб ЗСУ повідомив, що на території квазіреспубліки російські війська приведені в бойову готовність.

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Фото: Depositphotos

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