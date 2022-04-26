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Він це почав: глава Пентагону вважає, що війну в Україні має припинити Путін

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ллойд Остін

Для завершення війни в Україні президенту Росії Володимиру Путіну потрібно ухвалити рішення “про припинення цього конфлікту”.

Про це заявив очільник оборони США Ллойд Остін під час пресконференції на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

— Я думаю, що першим кроком є ​​припинення конфлікту. Що має статися, щоб конфлікт припинився? Це пан Путін має його припинити. Бо він людина, яка це почала, – сказав Остін.

Остін назвав рішення Путіна атакувати Україну “невиправданим”. Він додав, що рішення щодо “деескалації, а потім про повернення за стіл переговорів” буде за президентом Росії.

— І ми дійсно всі хотіли б, щоб це сталося, – сказав Остін.

Сьогодні, 26 квітня, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині розпочалася зустріч представників оборони із 40 країн, у результаті якої будуть скоординовані дії щодо надання гарантій безпеки для України.

Під час зустрічі голова Пентагону заявив, що партнери України рекордними темпами нарощують швидкість, з якою надають підтримку Києву у боротьбі за свою країну. Зокрема, він зазначив, що країни-партнери вже зібрали близько $5 млрд військової допомоги Україні.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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