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Австрія платить за російський газ лише у євро: канцлер спростував фейки РФ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Австрія, Відень

В уряді Австрії, яка підтримує всі санкції проти Росії, окрім газового ембарго, спростували фейки кремлівського пропаганди про те, що нібито Відень погодився платити за російський газ у рублях.

Канцлер Карл Негаммер запевнив, що Австрія оплачуватиме постачання енергоносіїв із Росії лише у євро.

– До того, як тут поширюватимуться фейкові новини російської пропаганди. Звісно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС, – написав він у Twitter.

Євро перераховуються у Газпромбанк і там конвертуються в рублі.

 

Перед цим російські інформагентства повідомили, що Австрія погодилась платити за газ в рублях.

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Кілька днів тому міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що його країна підтримує всі санкції проти Росії, проте не може повністю відмовитися від російського газу, оскільки австрійська промисловість сильно залежить від енергоносіїв країни-агресора.

За його словами, газове ембарго принесе більшої шкоди Австрії, ніж Росії.

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Фото: Depositphotos

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