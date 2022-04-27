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Джонсон не думає, що Росія завдасть ядерного удару по Україні

Ілля Нежигай редактор стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не очікує, що подальші військові невдачі Росії в Україні підштовхнуть президента РФ Володимира Путіна до застосування тактичної ядерної зброї.

На думку Бориса Джонсона, Володимир Путін має можливість для маневру і припинення конфлікту.

У розмові з журналістом на нього запитали, чи очікує він, що Володимир Путін розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї у разі нових військових невдач в Україні, він сказав: “Ні, не чекаю”.

– З огляду на масову підтримку Росією того, що він робить, враховуючи очевидну забудькуватість російських ЗМІ про те, що насправді відбувається в Україні, парадокс полягає в тому, що у Путіна набагато більше політичного простору, щоб відступити, піти, – сказав він.

Бориса Джонсона також запитали про розбіжності між Москвою та Лондоном, після того як 26 квітня Росія попередила Великобританію про негайну пропорційну відповідь, якщо Великобританія продовжить “провокувати” Україну на завдання ударів по цілях у Росії.

Йдеться про заяву міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Хіпі, який сказав на радіо ВВС, що полювання України на цілі в глибині Росії з метою порушити логістику та лінії постачання є цілком законним.

Відповідаючи на запитання щодо цієї суперечки, Борис Джонсон сказав, що українці мають право на самозахист, але додав, що Велика Британія не хоче, щоб криза вийшла за межі України.

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Він також сказав, що його уряд зробить усе можливе, щоб допомогти двом британським бійцям, захопленим у полон в Україні, але будь-який обмін полоненими вирішуватиметься Києвом. Він додав, що Facebook погодився видалити відео, на якому було зображено бійців.

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Джерело: TalkTV

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Фото: Dreamstime

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