Президента Франції Еммануеля Макрона закидали томатами під час його візиту на північ Франції.

Макрон розмовляв з невеликою юрбою на ринку в Сержі, північно-західного передмістя Парижа, коли хтось із натовпу кинув у його бік жменю помідорів черрі.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

Помідори влучили у перехожого і не долетіли до президента Франції. Охоронці Макрона поспіхом відкрили парасольки, щоб захистити лідера Франції від подальших атак. Після цього його відвезли з місця події.

Інформації про затримання нападника у французьких ЗМІ немає.

Це перший публічний “вихід” Макрона на вулиці після результатів голосування виборів президента Франції, на якому він здобув перемогу. Макрон обійшов свою суперницю Марін Ле Пен на 17,1%. За нього віддали свої голоси 18 млн 779 тис. французів, а за Ле Пен – 13 млн 297 тис.

Related video

Для візиту він обрав регіон, де отримав менше голосів, ніж кандидат від вкрай лівої партії Нескорена Франція Жан-Люк Меланшон у першому турі.