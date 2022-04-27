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Факти / Світ / Світові новини

Макрона закидали томатами під час поїздки країною після перемоги на виборах

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Макрона закидали томатами

Президента Франції Еммануеля Макрона закидали томатами під час його візиту на північ Франції.

Макрон розмовляв з невеликою юрбою на ринку в Сержі, північно-західного передмістя Парижа, коли хтось із натовпу кинув у його бік жменю помідорів черрі.

Помідори влучили у перехожого і не долетіли до президента Франції. Охоронці Макрона поспіхом відкрили парасольки, щоб захистити лідера Франції від подальших атак. Після цього його відвезли з місця події.

Інформації про затримання нападника у французьких ЗМІ немає.

Це перший публічний “вихід” Макрона на вулиці після результатів голосування виборів президента Франції, на якому він здобув перемогу. Макрон обійшов свою суперницю Марін Ле Пен на 17,1%. За нього віддали свої голоси 18 млн 779 тис. французів, а за Ле Пен – 13 млн 297 тис.

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Для візиту він обрав регіон, де отримав менше голосів, ніж кандидат від вкрай лівої партії Нескорена Франція Жан-Люк Меланшон у першому турі.

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Джерело: Politico

Фото: Depositphotos

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