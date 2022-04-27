Настане час, коли РФ відповість за воєнні злочини в Бучі – головний прокурор МКС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що в належний час буде порушено справу за звинуваченням РФ у військових злочинах у місті Буча.

– Ми докопаємося до істини, тому що в залі суду ніде сховатися. Якими б не були розповіді і контраргументи, докази повинні бути належним чином перевірені і, я думаю, свого часу буде справа, за яку потрібно буде відповісти, – сказав Хан.

Розташоване на околицях Києва місто Буча було окуповане російськими військами близько трьох тижнів березня.

На фотографіях, які були зроблені після звільнення Бучі, видно тіла мирних мешканців, які лежать на вулицях по всьому місту.

Кремль заперечує будь-яку причетність до масових вбивств мирних жителів в Україні, повторюючи при цьому необґрунтовані заяви про те, що зображення тіл на вулицях Бучі є фальшивими.

Хан безпосередньо звернувся до російської дезінформації.

– Ті тіла, які були знайдені в Бучі, не підроблені. Я їх бачив. Я стояв поруч з ними. Питання в тому, як вони померли, хто несе відповідальність і за яких обставин? Світ спостерігає за тим, наскільки ефективним буде верховенство закону щодо вторгнення Росії в Україну, – наголосив Хан.

У понеділок МКС приєднався до розслідування ЄС щодо воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російського вторгнення. Це стало першим спільним розслідуванням суду за останні 20 років.

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– Канцелярія прокурора МКС в Гаазі стане учасниками спільної слідчої групи (JIT) щодо передбачуваних основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні, – йдеться в заяві агентства ЄС з судового співробітництва.

Під час візиту в міста Буча і Бородянка Хан заявив, що є усі підстави вважати, що там скоювались злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Але Хан також попередив, що буде складно гарантувати правосуддя, враховуючи рішення Росії відкликати свій підпис під статутом МКС, який наділяє суд юрисдикцією для судового переслідування окремих осіб за геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії.