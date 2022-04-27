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Світ плаче над історіями жінок, постраждалих від армії РФ: Чапутова закликала РФ зупинити війну

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Світ плаче над історіями жінок, постраждалих від армії РФ: Чапутова закликала РФ зупинити війну

Президент Словаччини Зузана Чапутова закликала російських військових припинити війну в Україні.

Чапутова виклала у Тwitter відео-звернення, в якому звернулася до солдатів та російського керівництва з закликом припинити масові вбивства українців.

– Ви принесли в наш світ війну, небажану й неспровоковану. Ви перетворили світ без війни, світ, у якому ми просто намагалися вести своє життя, на жорстокий і гротескний — світ безглуздого кровопролиття, – сказала президент Словаччини російською мовою.

Чапутова засудила вторгнення РФ на територію України та звинуватила Росію у порушенні правил війни.

У відео президент Словаччини згадала про численні знущання, вбивства та ґвалтування українських жінок, дітей та чоловіків.

Зокрема, Чапутова згадала про вбивство матері та маленьких дітей, які хотіли виїхати з Ірпеня, проте їх вбила російська граната, та про зґвалтовану дівчину з Гостомеля.

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– Якщо ви все ще здатні відчути в собі будь-який залишок людяності, поверніть його до життя і покінчіть з цією страшною війною, бо з кожним днем ​​ви лише збільшуєте армію поранених душ, тіл жінок, дітей і невинних людей, – наголосила Чапутова.

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Фото: Getty Images

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