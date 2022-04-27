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ЄС планує скасувати всі мита на імпорт з України

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ЄС планує скасувати всі мита на імпорт з України

На прохання України Європейська комісія запропонувала низку тимчасових заходів з лібералізації торгівлі, які дозволять Україні зберегти свої торгові позиції з рештою світу та ще більше поглибити торговельні відносини з ЄС.

– Ці тимчасові та виняткові заходи сприятимуть підтримці та сприянню існуючим торговим потокам з України до Європейського Союзу і допоможуть українським виробникам, – йдеться у пропозиції.

Комісія заявила, що вторгнення Росії в Україну мало глибокий негативний вплив на здатність України торгувати з рештою світу.

А щоб пом’якшити економічний вплив агресії, Комісія пояснила, що доречно і необхідно прискорити більш тісні економічні відносини між ЄС та Україною, щоб надати швидку підтримку українській владі та українцям.

Рекомендація, яка буде діяти протягом одного року, включатиме тимчасове призупинення всіх непогашених тарифів і встановлення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Пропозиція Комісії передбачає скасування всіх тарифів, імпортних мит на промислову продукцію, а також зниження квот на сільськогосподарську та перероблену продукцію.

У цій пропозиції Комісія сподівається, що ці заходи встановлять умови для посилення економічних і торговельних відносин з метою поступової інтеграції України у внутрішній ринок ЄС.

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– Я вела дискусії з президентом Володимиром Зеленським про шляхи підтримки економіки, і сьогоднішня пропозиція значно полегшить експорт української промисловості та сільськогосподарської продукції й товарів до ЄС, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Тепер пропозицію мають підписати Європейський парламент та Рада Європейського Союзу.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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