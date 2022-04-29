Палата представників США розпочала обговорення законопроекту про ленд-ліз для України. Йдеться проект закону S. 3522.

The House is beginning up to one hour of debate on S. 3522 – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022. — House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022

Що таке ленд-ліз

Вперше програма ленд-лізу була застосована у часи Другої світової війни. Тоді США передавали своїм союзникам з антигітлерівської коаліції боєприпаси, військову техніку, озброєння, спорядження, продовольство, нафтопродукти для боротьби з нацистською Німеччиною.

Ленд-ліз тоді діяв з березня 1941 року до 20 вересня 1945-го. З того часу цей правовий механізм жодного разу не застосовувався.

Проте з повномасштабним вторгненням РФ питання ленд-лізу для України стало актуальним.

Підтриманий Сенатом США документ має назву Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Він був внесений групою сенаторів від Демократичної та Республіканської партій.

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Закон дозволить надавати критично важливу військову допомогу Україні швидше та за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократичної тяганини та оплати (заплатити США можна буде пізніше).