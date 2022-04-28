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Палата представників США сьогодні розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України

Юлія Соколова редакторка стрічки
Сенат США

У четвер, 28 квітня, Палата представників США (нижня палата американського Конгресу) планує розглянути законопроєкт про ленд-ліз для України.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті республіканця Кевіна Маккарті – лідера республіканської меншості в Палаті представників.

Згідно з цими даними, сьогодні нижня палата Конгресу збереться на засідання.

У порядку денному є законопроєкт S. 3522 про ленд-ліз для України. Повна назва документа: Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Він був ініційований групою сенаторів від Демократичної та Республіканської партій.

Точний час голосування наразі невідомий. Згідно з графіком, голосування у Палаті представників сьогодні відбуватиметься між 20.15 і 23.00 за київським часом.

На дебати за законопроєкт відводиться одна година.

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Варто зазначити, що напередодні Регламентний комітет Палати представників США без поправок підтримав законопроєкт про ленд-ліз для України. Далі його передали на розгляд Палаті представників.

На початку квітня законопроєкт щодо ленд-лізу підтримав Сенат США (верхня палата Конгресу).

У разі ухвалення Палатою представників документ надійде на підпис президенту США Джо Байдену.

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Сприяла перемозі над Гітлером: що таке програма ленд-лізу та як вона допоможе Україні

Що відомо про програму ленд-лізу

США вперше активували програму ленд-лізу в часи Другої світової війни.

Відповідний закон  був ухвалений Конгресом США і підписаний 32-м американським президентом Франкліном Делано Рузвельтом у березні 1941 року, а діяв до 20 вересня 1945 року.

У рамках ленд-лізу США передавали союзникам з антигітлерівської коаліції за максимально швидкою процедурою та на умовах позики (оренди) боєприпаси, військову техніку, озброєння, спорядження, продовольство, нафтопродукти. Програма ленд-лізу допомогла країнам-союзницям здобути перемогу над нацистською Німеччиною.

Нинішній законопроєкт про ленд-ліз для України дасть змогу надавати нашій державі критично важливу військову допомогу швидше та за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократичної тяганини та оплати.

Джерело: Офіційний сайт Кевіна Маккарті

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Фото: Depositphotos

Читайте: Ленд-ліз для України прийняли: результати голосування

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