Шольц закликав Німеччину бути готовою до раптового припинення поставок газу з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна має бути готовою до того, що Росія припинить поставки газу.

Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Spiegel.

– Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити, – сказав Шольц.

Шольц каже, що зупинення постачання газу до Німеччини може статися так само, як це було з Польщею та Болгарією.

За його словами, ніхто не може знати, що на думці у Путіна. Щольц також згадав і за введенні ЄС, США та країнами G7 санкції проти Росії.

– Вони дуже ефективні, – каже Шольц.

За його словами, Росія усвідомлює, що це завдає значної шкоди її власним можливостям розвитку і санкції будуть використані для припинення війни та виведення російських військ, щоб Україна могла знову розвивати власний суверенітет.

Шольц припустив, що санкції Заходу не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних здобутків в Україні. Лише повне виведення кремлівських військ з України може зробити можливим припинення санкцій.

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