Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Шольц закликав Німеччину бути готовою до раптового припинення поставок газу з РФ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна має бути готовою до того, що Росія припинить поставки газу.

Про це, як пише Європейська правда, повідомляє Spiegel.

– Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити, – сказав Шольц.

Шольц каже, що зупинення постачання газу до Німеччини може статися так само, як це було з Польщею та Болгарією.

За його словами, ніхто не може знати, що на думці у Путіна. Щольц також згадав і за введенні ЄС, США та країнами G7 санкції проти Росії.

– Вони дуже ефективні, – каже Шольц.

За його словами, Росія усвідомлює, що це завдає значної шкоди її власним можливостям розвитку і санкції будуть використані для припинення війни та виведення російських військ, щоб Україна могла знову розвивати власний суверенітет.

Шольц припустив, що санкції Заходу не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних здобутків в Україні. Лише повне виведення кремлівських військ з України може зробити можливим припинення санкцій.

Related video
Читайте
Швеція та Фінляндія можуть отримати гарантії безпеки ще до вступу до НАТО

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка