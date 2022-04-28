Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс знайде спосіб надати Фінляндії та Швеції гарантії безпеки ще до їхнього вступу до НАТО.

Про це повідомляє CNN.

За словами Столтенберга, якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до Альянсу, у НАТО зможуть знайти механізми, щоб допомогти двом країнам у перехідний період, перш ніж вони стануть офіційними членами.

На питання про те, які гарантії та допомогу Альянс міг би надати країнам до їхнього офіційного вступу, Столтенберг відповів, що Фінляндія та Швеція вже близькі до НАТО і зараз триває спільна робота.

— І як тільки ми ухвалимо рішення запросити їх, це стане сильним політичним сигналом про те, що безпека Фінляндії та Швеції має значення для всіх союзників щодо НАТО, — додав Єнс Столтенберг.

Він також висловив упевненість, що НАТО вдасться знайти домовленості на цей перехідний період між Фінляндією та Швецією [які подають заявку] і доти, доки не буде завершено офіційну ратифікацію в усіх 30 парламентах.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція до масштабного воєнного вторгнення Росії на територію України зберігали нейтралітет, а тепер готові приєднатися до НАТО.

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21 квітня фінські парламентарії зустрілися у Стокгольмі зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом, представниками комітетів із закордонних справ та оборони, а також з міністром закордонних справ Анн Лінде та міністром оборони Петером Хультквістом.

Раніше повідомлялося, що уряди Фінляндії та Швеції найближчими тижнями надішлють заявку на вступ до НАТО.