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Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО, рішення приймуть швидко – Столтенберг

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Єнс Столтенберг

Якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявки на вступ до НАТО, процес вступу пройде швидко.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що після подання заявки будуть введені тимчасові заходи, поки країни не стануть офіційними членами альянсу.

– Ми ведемо діалог з Фінляндією та Швецією, і це їхнє рішення. Але якщо вони вирішать подати заявки, Фінляндію та Швецію тепло зустрінуть, і я очікую, що процес пройде швидко, – наголосив Столтенберг.

Столтенберг додав, що кожна країна та нація в Європі має право самостійно вирішувати своє майбутнє.

– Росія намагається певним чином погрожувати та залякувати Фінляндію та Швецію, аби вони не вступали в НАТО. Це лише демонструє неповагу РФ до права кожної нації вибирати свій власний шлях, – додав Столтенберг.

Генсек НАТО додає, що сьогодні Фінляндія та Швеція дуже близькі до вступу.

– Ми працюємо разом, ми діємо разом, ми тренуємось разом. І як тільки ми приймемо рішення запросити їх, це дасть сильний політичний сигнал про те, що безпека Фінляндії та Швеції має значення для всіх союзників по НАТО, – продовжив він.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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